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LG демонстрирует первый в мире растягивающийся дисплей, который расширяется до 50%

Компания LG представила первый в мире растягивающийся дисплей, который может увеличиваться до 50%.
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LG продолжает удивлять мир своими технологическими новшествами и на этот раз представила растягивающийся дисплей, который способен менять свои размеры и форму. На недавней демонстрации в LG Science Park в Сеуле компания показала 12-дюймовый дисплей, который можно растянуть до 18 дюймов, что составляет впечатляющие 50% увеличения. Это значительное достижение по сравнению с предыдущими прототипами, которые могли растягиваться лишь на 20%.

Дисплей отличается тонкой и легкой конструкцией, что позволяет ему крепиться к различным изогнутым и неплоским поверхностям, включая одежду и даже кожу. LG уверена, что такие технологии найдут широкое применение в носимых устройствах и модной индустрии. Например, дисплей может стать частью униформы пожарного, предоставляя ему важную информацию в реальном времени.

Одной из ключевых особенностей нового дисплея является высокая плотность пикселей в 100 PPI и полная цветопередача RGB. Эти характеристики позволяют растягивать устройство более чем в 10 000 раз, сохраняя при этом четкость и яркость изображения, независимо от внешних условий, таких как температура. Это делает дисплей не только универсальным, но и надежным в различных ситуациях.

Также LG представила концепцию изогнутой автомобильной панели, которая сочетает в себе тактильное управление и отображение информации. Такой подход может изменить взаимодействие водителей с автомобилем, предоставляя им актуальные данные без необходимости отвлекаться от дороги.

Работа над специальным кремниевым материалом-подложкой, используемым в контактных линзах, и новой структурой проводки позволила достичь таких впечатляющих характеристик. Инновации LG могут стать основой для будущих технологий, которые изменят подход к дисплеям и их применению в повседневной жизни. Ожидается, что растягивающиеся дисплеи откроют новые возможности для дизайнеров, инженеров и пользователей, и будет интересно наблюдать за их развитием в ближайшие годы.

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технологии lg инновации носимые устройства растягивающийся дисплей
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