Владивосток стал лидером по падению цен, за ним следуют Красноярск, Омск и Ярославль.

С завершением программы льготной ипотеки в России наблюдается заметное снижение цен на первичное жилье. Аналитики платформы «Авито Недвижимость» зафиксировали, что в октябре 2024 года средняя цена за квадратный метр составила 164 тыс. рублей, что на 2% меньше, чем в июне. Владивосток стал настоящим лидером по падению цен, где стоимость квадратного метра упала на 12%, достигнув 184 тыс. рублей.

Красноярск занял второе место с уменьшением цен на 8%, здесь квадратный метр стоит 132 тыс. рублей. Омск и Ярославль разделили третью позицию, снизив цены на 5%, до 140 и 99 тыс. рублей соответственно. Интересно, что Астрахань показала снижение на 4%, а Нижний Новгород и Липецк - на 3%.

Аналитики объясняют снижение цен одновременным воздействием нескольких факторов. Во-первых, объекты, которые уже находятся на рынке, перестали дорожать. Во-вторых, новые предложения поступают на рынок с более низкими ценами, так как они находятся на ранних стадиях строительства. Застройщики начали активно выводить на рынок ранее удерживаемые лоты, что также повлияло на общую стоимость.

Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости», отмечает, что продавцы, способные предложить индивидуальные условия, будут в выигрыше. В то же время, по данным «Домклик», количество выданных ипотечных кредитов по льготным программам в сентябре осталось на уровне августа, что указывает на стабильность интереса к ипотечным продуктам.