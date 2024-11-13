За прошедшую неделю цена Ethereum выросла почти на 35%, достигнув уровня в $3,2 тыс. Разработчики представили значительное обновление, которое может изменить будущее блокчейна.

На фоне недавнего роста биткоина цена на Ethereum выросла почти на 35%, что стало настоящим событием для крипторынка. Это совпало с одной из крупнейших ежегодных конференций Ethereum Devcoin, проходящей в Бангкоке.

На 12 ноября цена Ethereum достигла отметки в $3,2 тыс., что стало значительным достижением, ведь это первый случай с августа, когда ETH преодолел уровень в $3 тыс. Капитализация эфира выросла до $393 млрд, что свидетельствует о растущем интересе к этой криптовалюте. Инвесторы активно вкладываются в биржевые фонды (ETF), основанные на Ethereum, что подтверждает их уверенность в будущем этой платформы.

На фоне этого, 11 ноября ETF на базе Ethereum зафиксировали рекордный приток капитала, составивший более $295 млн. Этот прирост почти втрое превысил предыдущий рекорд и стал самым высоким с момента старта торгов эфирных ETF в США. Основные потоки капитала пришлись на фонды таких компаний, как Grayscale, Fidelity и BlackRock, которые управляют активами на сумму более $9,7 млрд. Для сравнения, активы биткоин-фондов превышают $90 млрд, что подчеркивает разницу в интересе к этим двум криптовалютам.

Рост Ethereum за последнюю неделю стал заметным, особенно в контексте подготовки к конференции, где разработчики представили новые идеи. Ведущий исследователь Ethereum Foundation, Джастин Дрейк, предложил обновление под названием Beam Chain. Этот проект нацелен на улучшение базовой инфраструктуры блокчейна, что должно повысить скорость и безопасность сети. Это обновление может оказаться самым масштабным с 2022 года и привлечь внимание многих инвесторов.

Несмотря на позитивные изменения, Ethereum все еще отстает от биткоина по доходности. В паре с биткоином ETH торгуется на уровне 0,0377, что является самым низким показателем с апреля 2021 года. Падение по сравнению с пиковыми значениями 2022 года составляет 55%. В этом году Ethereum также уступает многим другим криптовалютам, включая биткоин, Solana и Dogecoin, которые показали рост на 100% и даже 300% соответственно. За тот же период Ethereum поднялся всего на 42%.