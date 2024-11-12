В день инаугурации Дональд Трамп намерен ввести ряд мер, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Эти действия включают аресты, переброску войск на границу и возобновление строительства стены на границе с Мексикой.

С приближением инаугурации Дональда Трампа, его команда готовит ряд жестких мер, которые вступят в силу с первого дня его нового президентского срока.

По информации Reuters, Трамп планирует принять несколько исполнительных решений, которые кардинально изменят подход к иммиграционным вопросам. Среди них — увеличение полномочий для сотрудников Федеральной иммиграционной службы, что позволит им арестовывать людей без судимостей. Это решение может привести к значительному увеличению числа задержаний.

Трамп также намерен перебросить войска на границу с Мексикой и возобновить строительство пограничной стены. Это решение отразит его давнюю позицию по поводу безопасности границ и борьбы с нелегальной миграцией. В частности, он сосредоточится на строительстве участка стены в Аризоне, где губернатор Кэти Хоббс выступает против жестких мер в отношении мигрантов.

Кроме того, Трамп собирается прекратить гуманитарные программы, которые позволяли мигрантам легально въезжать в страну. Это может побудить многих, у кого истекают разрешения, покинуть США. Среди приоритетных категорий для депортации могут оказаться иностранные студенты, нарушившие условия своих виз, в том числе те, кто поддерживает палестинскую группировку ХАМАС.

План Трампа также включает использование военных вертолетов для депортации и сотрудничество с другими ведомствами. Важным шагом станет направление войск Национальной гвардии на границу и объявление чрезвычайного положения, что позволит высвободить средства для строительства стены.

Трамп также задумывается о возобновлении своей программы «Оставайся в Мексике», требующей от мигрантов оставаться в Мексике до рассмотрения их дел в США. По оценкам Министерства внутренней безопасности, в 2022 году в США находилось около 11 миллионов нелегальных мигрантов, и эта цифра, вероятно, возросла. Трамп уже заявлял о намерении запустить «самую масштабную программу депортации в истории Америки», что вызвало широкий общественный резонанс.

Его предвыборные обещания касаются выдворения от 15 до 20 миллионов нелегальных мигрантов, что, по его словам, поможет «спасать» города и поселки от преступности.