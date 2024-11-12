Тайвань, возможно, стал неожиданным союзником Украины, передав зенитные ракетные батареи HAWK для поддержки ВВС.

Бывший чиновник Пентагона Тони Ху сообщил о том, что Тайвань стал одним из ключевых спонсоров ВСУ, что вызывает много вопросов о геополитических последствиях и военном сотрудничестве.

Согласно информации журнала Forbes, Тайвань мог тайно поставить Киеву свои излишки зенитных ракет HAWK, что значительно укрепит украинские силы ПВО. Как утверждает американский журнал, эти батареи, разработанные более 60 лет назад, до сих пор остаются актуальными благодаря своей надежности и мобильности.

Исторически, HAWK использовались для защиты от различных угроз, включая беспилотники и крылатые ракеты. Простота их модернизации и возможность интеграции с современными системами ПВО, такими как NASAMS, делают их ценным дополнением к арсеналу Украины. По оценкам, Украина могла бы развернуть до 15 батарей HAWK, что составит значительную часть ее воздушной обороны.

Интересно, что Тайвань, хотя и не является ярким сторонником военных усилий Украины, тем не менее, может сыграть важную роль в укреплении украинских вооруженных сил. В 2023 году американские чиновники уже вели переговоры с Тайбэем о покупке батарей HAWK, которые тайваньские военные начали выводить из эксплуатации еще в 2015 году. Это решение связано с переходом на более современные системы, разработанные местными специалистами.

Сейчас, когда Украина продолжает сталкиваться с истощением запасов ракет для своих советских систем, поддержка со стороны Тайваня может оказаться важной. Диверсификация арсенала ПВО является ключевым аспектом в борьбе с ежедневными атаками, и HAWK предоставляет дополнительные возможности для защиты.

Важно понимать, что система HAWK имеет свои недостатки. Ее дальность действия составляет около 50 км, что значительно меньше, чем у более современных систем, таких как Patriot, которые могут поражать цели на расстоянии до 160 км. Кроме того, радар HAWK подвержен помехам, что может снизить его эффективность в условиях интенсивной войны.