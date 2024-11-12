Команда ученых из Женевы и Тулузы проверяет теорию Эйнштейна, исследуя искажения времени и пространства. Новые данные ставят под сомнение некоторые аспекты общей теории относительности, предлагая новые идеи о природе Вселенной.

Научное сообщество вновь обращает внимание на теорию Эйнштейна, когда группа исследователей из университетов Женевы и Тулузы решила проверить предсказания великого физика. Спустя более ста лет после его идей, ученые изучают, как гравитация искажается в масштабах Вселенной, используя данные, собранные в рамках проекта Dark Energy Survey.

Исследование, проведенное командой ученых, использует данные Dark Energy Survey для анализа искажений времени и пространства, вызванных гравитацией. Согласно теории Эйнштейна, массивные объекты, такие как галактики, создают "гравитационные ямы", которые искривляют свет, проходящий мимо. Этот эффект, известный как гравитационное линзирование, позволяет астрономам заглянуть в прошлое и понять, как распределена материя в космосе.

Команда проанализировала данные о 100 миллионах галактик, охватывающих разные временные промежутки в истории Вселенной: 3,5, 5, 6 и 7 миллиардов лет назад. Результаты показали, что в отдаленном прошлом, когда Вселенная была моложе, глубина гравитационных ям соответствовала предсказаниям Эйнштейна. Однако, чем ближе к современности, тем меньше эти ямы стали, что вызывает вопросы о точности теории в условиях ускоряющегося расширения Вселенной.

Исаак Тутусаус, один из авторов исследования, отмечает, что именно в период от 3,5 до 5 миллиардов лет назад, когда ускорение расширения Вселенной стало заметным, наблюдается несоответствие с предсказаниями Эйнштейна. Это открытие может указывать на то, что гравитация ведет себя иначе на больших расстояниях, чем предполагал физик в начале XX века.

Команда ученых подчеркивает, что их результаты не достаточно сильны, чтобы опровергнуть общую теорию относительности, однако они открывают новые пути для дальнейших исследований. Настасья Гримм, соавтор исследования, подчеркивает важность более точных измерений, чтобы подтвердить или опровергнуть эти выводы. Ученые надеются, что новые данные, полученные с космического телескопа Euclid, помогут прояснить ситуацию. Этот телескоп способен наблюдать гравитационное линзирование с невиданной ранее точностью, и его миссия охватит около 1,5 миллиарда галактик.

Пока команда готовится к новым измерениям, они остаются в ожидании, что их работа может изменить наше понимание Вселенной и ее законов. Каждый шаг в этом направлении приближает ученых к разгадке одной из величайших загадок космоса. Как ведет себя гравитация на краю Вселенной? Эта вопрос остается открытым, и только время покажет, сможет ли новая информация подтвердить или опровергнуть теорию Эйнштейна.