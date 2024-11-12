В октябре 2024 года российский автомобильный рынок показал выдающиеся результаты, заняв второе место в Европе. Эксперты отметили рост продаж на 52,4% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о восстановлении отрасли.

Октябрь 2024 года стал знаковым для российского автомобильного рынка. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи новых легковых автомобилей достигли 171 179 единиц, что на 52,4% больше, чем в октябре 2023 года. Этот рост позволил России занять вторую позицию в европейском рейтинге, обойдя Великобританию, которая опустилась на третье место с показателем 144 288 проданных автомобилей.

Лидером по количеству проданных машин в Европе осталась Германия, где реализовали 231 992 автомобиля, что на 6% превышает результаты прошлого года. Франция и Италия также показали снижение продаж, что подчеркивает уникальность успеха России в этом контексте. Испанский рынок, в свою очередь, вырос на 7,2%, составив 83 472 единицы.

Эксперты связывают рост российского рынка с улучшением экономической ситуации и увеличением доступности автомобилей. Потребители вновь начали проявлять интерес к новым моделям, что создает позитивные перспективы для дальнейшего развития отрасли.