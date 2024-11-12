Пользователи смартфонов Samsung Galaxy вскоре смогут протестировать бета-версию One UI 7, которая обещает множество новых функций и визуальных обновлений. Запуск программы ожидается в конце ноября, начиная с Южной Кореи и США.

Скоро зарубежные пользователи Samsung Galaxy смогут познакомиться с долгожданной бета-версией One UI 7, которая, по информации авторитетного источника ICE Universe, станет доступна после 17 ноября. Первые тестеры получат возможность опробовать обновление в Южной Корее и США, а затем к ним присоединятся пользователи из Индии, Китая, Великобритании, Германии и Польши.

Что же нового принесет One UI 7? Прежде всего, это обновления в дизайне и функционале, которые обещают сделать взаимодействие с устройством более интуитивным и приятным. Одним из самых заметных изменений станут переработанные иконки для стандартных приложений, таких как Галерея и Камера. Эти изменения затронут весь интерфейс, добавляя более округлые формы в виджеты Центра управления, уведомлениях и переключателях.

Также ожидается, что Samsung изменит макет виджетов в Control Center, что повлияет на размещение часто используемых элементов управления, таких как медиаплеер и ползунки громкости. Интересным нововведением станет раздельная панель уведомлений и Control Center, хотя доступ к обеим функциям останется простым через приложение GoodLock.

Но не только визуальные изменения ждут пользователей. One UI 7 предложит оптимизацию взаимодействия с устройством. Например, панель быстрых ярлыков теперь будет изначально свернута, что позволит пользователям развернуть ее одним касанием для доступа к большему количеству опций. Это значительно упростит навигацию и ускорит доступ к необходимым функциям.

Кроме того, обновление может предложить более интуитивный доступ к возможностям камеры, включая прямое переключение уровней масштабирования. Это новшество сделает процесс фотосъемки более плавным и удобным, что особенно оценят любители мобильной фотографии.

Не стоит забывать и о производительности. One UI 7 будет направлена на улучшение скорости работы устройства, времени автономной работы и управления ресурсами. Пользователи смогут наслаждаться более плавной работой своих Galaxy, что сделает повседневное использование более комфортным.

Под капотом One UI 7 скрывается новейшая версия операционной системы Android 15, которая дополнит функционал устройства современными возможностями.