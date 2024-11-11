Правительство России поддержало законопроект, который вводит штрафы за прием ставок от несовершеннолетних и недееспособных. Этот шаг направлен на защиту уязвимых групп населения от негативных последствий азартных игр.

Правительство России решило поддержать новый законопроект, который предлагает ввести строгие штрафы за прием ставок от несовершеннолетних, а также от граждан с задолженностями по алиментам и недееспособных лиц. Этот шаг стал ответом на растущую озабоченность по поводу влияния азартных игр на уязвимые группы населения. Штрафы могут достигать 1 миллиона рублей, что подчеркивает серьезность намерений властей.

В начале октября Госдума уже приняла законопроект в первом чтении, который запрещает участие в азартных играх для определенных категорий граждан. Это включает не только детей, но и тех, кто имеет задолженности по алиментам или ограничен в дееспособности. Важно отметить, что Кабмин предложил доработать документ, чтобы расширить запрет на другие игорные заведения, помимо букмекерских контор и тотализаторов.

Кроме того, правительство акцентировало внимание на необходимости установить ответственность для организаторов азартных игр за нарушение новых требований. В рамках этого законопроекта подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы для нарушителей в пределах от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Кабмин подчеркнул, что концепция законопроекта имеет социальную направленность и требует внимательного рассмотрения. Также необходимо дополнить пояснительную записку, обосновывающую размер штрафов, чтобы они соответствовали принципам соразмерности и справедливости.