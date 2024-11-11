Правительство России запускает новую волну оптимизации госслужбы, которая затронет территориальные подразделения федеральных ведомств. Сокращение штатов на 10% позволит повысить зарплаты оставшимся сотрудникам и повысить эффективность госуправления.

Правительство России готовится к значительным изменениям в структуре госслужбы, начиная новый этап оптимизации, который охватит территориальные органы федеральных ведомств. Эта реформа, которая начнется с 1 июля 2025 года, предполагает сокращение 10% от общего числа сотрудников, что составляет около 400 тысяч человек. Власти стремятся не только сократить численность чиновников, но и повысить эффективность работы госслужбы, перераспределив сэкономленные средства на увеличение зарплат оставшихся сотрудников.

Оптимизация госслужбы в России началась еще в 2019 году с сокращения штатов центральных аппаратов министерств и ведомств. Тогда правительство решило оставить сэкономленные средства для повышения зарплат наиболее эффективных сотрудников. Теперь же реформа затрагивает территориальные подразделения, где работает значительное количество госслужащих. Это изменение станет заметным не только для самих работников, но и для рынка труда в стране, где уровень безработицы уже достиг исторического минимума.

Правительство рассматривает сокращение на уровне 10% как ориентир, и на самом деле этот процент может быть значительно выше. Изменения в структуре и численности штатов должны учитывать цифровизацию, которая делает многие должности избыточными. В закрытых совещаниях обсуждают модели «маленьких и эффективных» ведомств, которые могут работать с меньшим числом сотрудников благодаря внедрению новых технологий.

Указ президента, подписанный в конце октября 2024 года, требует от ведомств провести оптимизацию до 1 июля 2025 года. Важно отметить, что предложения по изменению структуры и штатного расписания должны быть представлены в Минфин до конца декабря 2024 года. Это означает, что правительство ожидает активного участия самих ведомств в процессе реформирования.

Ранее реформа была отложена из-за пандемии и последствий военной операции, что затруднило пересмотр тарифных сеток в территориальных органах. Однако в 2023 году уже произошли изменения в системе оплаты труда: оклады значительно увеличились, а премии сократились, что привело к изменению соотношения гарантированных и премиальных выплат.

При этом уровень зарплат территориальных чиновников остается значительно ниже, чем у их коллег в центральных аппаратах. Это создает проблемы с привлечением молодых специалистов, которые часто покидают госслужбу из-за низкой оплаты труда. В правительстве видят решение в повышении зарплат и внедрении программ поддержки, таких как ипотека для молодых госслужащих.

В результате оптимизации средний уровень зарплат в территориальных органах может вырасти на 13% при сокращении 10% штата. Если же будет принято решение о более серьезных сокращениях, то увеличение зарплат может составить до 27%. Это должно помочь не только удержать существующих сотрудников, но и привлечь новых специалистов, что является важным шагом для устойчивого развития кадрового потенциала в госслужбе.