Компания Microsoft анонсировала ряд значительных улучшений для Windows 11, ориентированных на чипсеты ARM. Эти изменения обещают повысить производительность и расширить возможности эмуляции для пользователей.

Microsoft активно работает над улучшением Windows 11, добавляя поддержку новых технологий для чипсетов ARM. В последней версии Insider Preview, известной как Build 27744, инженеры компании интегрировали поддержку расширений AVX, AVX2, BMI, FMA и F16C. Эти изменения открывают новые горизонты для работы с 64-битным программным обеспечением, хотя 32-битные приложения пока остаются без обновлений.

Появление чипсетов Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite стало катализатором для интеграции ARM в экосистему Windows. Пользователи заметили, что производительность ARM-устройств значительно возросла по сравнению с теми временами, когда на рынке доминировал Surface Pro X. Однако, несмотря на прогресс, Microsoft все еще не достигла уровня Apple, которая успешно использует Rosetta 2 для эмуляции своих процессоров.

Новые расширения должны в теории улучшить производительность игр и приложений, хотя точные цифры пока неясны. Microsoft стремится создать более мощную и гибкую платформу, способную конкурировать с решениями других компаний. Интересно, как эти изменения повлияют на опыт пользователей и какую роль они сыграют в будущем развития ARM-архитектуры в Windows.