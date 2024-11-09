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Новая функция iOS 18 затрудняет разблокировку iPhone, предупреждают полицейские США
Правоохранительные органы озабочены возможными проблемами с разблокировкой iPhone после внедрения обновления iOS 18. Это связано с новой функцией, которая перезагружает устройства, если они долго не подключены к сотовой сети.

В мире технологий каждое обновление программного обеспечения может повлечь за собой неожиданные последствия. В данном случае правоохранительные органы США столкнулись с ситуацией, когда новые функции iOS 18 затрудняют доступ к важной информации на iPhone, хранящихся в их лабораториях.

Согласно документам, полученным агентством 404 Media, сотрудники полиции Детройта выражают обеспокоенность по поводу поведения iPhone после установки обновления iOS 18. Они обнаружили, что устройства, которые некоторое время оставались отключенными от сотовой сети, неожиданно перезагружаются. Это поведение значительно усложняет процесс разблокировки, что вызывает тревогу среди экспертов-криминалистов.

Американские правоохранительные органы предполагают, что Apple внедрила новую функцию безопасности, которая реагирует на отсутствие подключения к сети. Если iPhone не получает сигнал от оператора в течение определенного времени, он автоматически перезагружается. Это действие возвращает устройство в состояние, когда доступ к данным становится гораздо более сложным. В документе указано, что такая перезагрузка происходит в течение 24 часов, что ставит под угрозу возможность анализа данных, хранящихся на устройствах.

В лабораториях полиции находились несколько iPhone в состоянии «после первой разблокировки» (AFU). Это состояние подразумевает, что устройство хотя бы раз разблокировали. После перезагрузки iPhone переходит в состояние «до первой разблокировки» (BFU), что делает его взлом более трудоемким процессом. Полицейские подчеркивают, что в состоянии AFU им легче использовать специальные инструменты для доступа к информации.

Документ также упоминает, что три iPhone с iOS 18 были доставлены в лабораторию 3 октября. Правоохранители предполагают, что эти устройства взаимодействовали с уже имеющимися в лаборатории iPhone в состоянии AFU. В результате этого взаимодействия мог возникнуть сигнал на перезагрузку, что еще больше усложняет ситуацию.

Сотрудники полиции США рекомендуют изолировать устройства в состоянии AFU, чтобы предотвратить их взаимодействие с другими iPhone. Это поможет сохранить доступ к данным и избежать проблем, связанных с автоматической перезагрузкой. В условиях, когда информация становится все более защищенной, такие меры могут оказаться необходимыми для успешного расследования.

#iphone #безопасность #ios 18 #правоохранительные органы #разблокировка
Источник: 404media.co
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