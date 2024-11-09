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Астероид 2024 UQ столкнулся с Землей всего через два часа после его обнаружения
Третий «неизбежный удар» 2024 года. Этот случай подчеркивает важность улучшения систем мониторинга околоземных объектов.

22 октября 2024 года астрономы зафиксировали астероид 2024 UQ, который, по их данным, представлял собой небольшой объект диаметром всего один метр. Он стал третьим «неизбежным ударом» в этом году. Астероид пролетел мимо систем мониторинга, и всего через два часа после его обнаружения он сгорел в атмосфере над Тихим океаном, недалеко от побережья Калифорнии.

Система ATLAS, расположенная на Гавайях, отвечает за наблюдение за потенциально опасными космическими объектами. Она использует четыре телескопа для сканирования неба в поисках движущихся объектов. Однако в случае 2024 UQ ситуация оказалась непростой.

«В ходе исследования ATLAS были получены изображения, на которых был обнаружен небольшой объект, летящий с высокой вероятностью столкновения. Однако из-за расположения объекта вблизи края двух соседних полей кандидат был распознан как движущийся объект лишь несколько часов спустя», — написало ЕКА в информационном бюллетене.

Как только астрономы поняли, что объект может столкнуться с Землей, он уже пронесся через атмосферу, оставив за собой яркий след. Множество людей засняли пролет образовавшегося огненного шара:

Европейское космическое агентство (ESA) отметило, что ко времени получения астрометрических данных о движении астероида системы мониторинга уже не имели возможности предотвратить столкновение. Ученые подчеркнули, что такие инциденты подчеркивают необходимость улучшения существующих методов обнаружения и отслеживания космических объектов.

Координационный центр по околоземным объектам (NEOCC) ESA зафиксировал вспышки, которые возникли в результате столкновения, с помощью метеорологических спутников. Эти данные подтвердили не только факт удара, но и траекторию астероида. Интересно, что 2024 UQ стал третьим астероидом, который в этом году обошел системы мониторинга. В январе 2024 года другой небольшой астероид, 2024 BX1, сгорел над Берлином. А в сентябре 2024 года астероид 2024 RW1 взорвался над Филиппинами, оставив зрелище огненного шара, запечатленного на видео множеством очевидцев.

Планетарные оборонные усилия становятся все более актуальными для космических агентств по всему миру. Системы мониторинга, такие как ATLAS и Catalina Sky Survey, работают над созданием более эффективных методов обнаружения. NASA также разрабатывает новый инфракрасный телескоп NEO Surveyor, который поможет выявлять потенциально опасные объекты.

Но дело не ограничивается только обнаружением. Космические агентства активно исследуют методы перенаправления астероидов, если возникнет такая необходимость. Миссия NASA DART в 2022 году успешно изменила траекторию двойной астероидной системы, что стало важным шагом в планах по защите Земли. Китай также разрабатывает собственную программу по отклонению астероидов к 2030 году.

#космос #nasa #астероид #мониторинг #atlas #esa #столкновение #neo
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