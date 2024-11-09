Компания Axiom Space активно ведет переговоры с Индией и европейскими странами для создания своей частной космической станции. Это сотрудничество позволит диверсифицировать цепочку поставок и использовать ракетные технологии для успешного запуска проекта.

Axiom Space, расположенная в Хьюстоне, стремится расширить свои возможности, заключая соглашения с Индией и европейскими государствами. Этот шаг направлен на создание частной космической станции на низкой околоземной орбите. Представитель компании сообщил, что они ищут «наилучшее соответствие» для своих будущих миссий, что подчеркивает стратегический подход Axiom к диверсификации своей цепочки поставок.

Компания выиграла контракт NASA в 2020 году на строительство обитаемого модуля, который станет частью Международной космической станции (МКС). Этот модуль должен стать первой ласточкой в амбициозном проекте Axiom по созданию собственного орбитального комплекса. Модуль, разрабатываемый Thales Alenia Space, еще не прибыл в Хьюстон, но его планируют завершить к 2026 году. Он послужит основой для как минимум трех дополнительных модулей, что впоследствии позволит создать полноценную космическую станцию.

Интересно, что Axiom Space рассматривает возможность использования ракеты Ariane 6, которая успешно дебютировала в начале этого года. Эта ракета может стать ключевым элементом в логистике проекта. Индийское космическое агентство ISRO также готовится к массовому производству своего нового малогабаритного ракетного носителя, что может быть полезным для частного сектора.

Стартапы, такие как Skyroot и Agnikul, активно развивают многоступенчатые ракеты, способные выводить грузы на орбиту. Эти компании уже продемонстрировали свои достижения, запустив первую частную ракету в Индии и создав 3D-принтерные двигатели. Индия стремится занять лидирующие позиции в космической отрасли, и сотрудничество с Axiom Space может стать важным шагом на этом пути.