Самолет XB-1 компании Boom Supersonic успешно завершил седьмой испытательный полет, установив новый рекорд скорости. Он достиг 0,82 Маха, что приближает его к заветной цели — преодолению звукового барьера.

5 ноября самолет XB-1 компании Boom Supersonic установил новый рекорд скорости во время своего седьмого испытательного полета. Этот уникальный проект, разрабатываемый в Колорадо, стремится вновь сделать сверхзвуковые пассажирские перелеты реальностью. За время полета, который длился 55 минут, XB-1 поднялся на высоту 7 015 метров и развил скорость 1 012 км/ч, что соответствует 0,82 Маха.

Эти цифры не просто впечатляют, они подчеркивают прогресс, который команда Boom Supersonic делает на пути к преодолению звукового барьера. В предыдущих испытаниях самолет достигал максимальной скорости 0,69 Маха, и этот новый рекорд стал важной вехой в разработке. Представители компании отметили, что последний полет сосредоточился на расширении диапазона флаттера и тестировании давления в кабине, что критически важно для обеспечения безопасности и управляемости на высоких скоростях.

Интересно, что в ходе испытаний команда провела тесты системы возбуждения флаттера при различных числах Маха — 0,7, 0,75 и 0,8. Эти испытания помогают гарантировать, что поток воздуха вокруг самолета не создает нежелательных взаимодействий с его конструкцией. Достигнув наивысшей высоты на данный момент, XB-1 также прошел финальное испытание герметичности кабины, демонстрируя готовность к будущим полетам на высоте до 9 144 метров.

Проект XB-1 станет основой для следующего этапа — создания сверхзвукового авиалайнера Overture, который обещает революционизировать воздушные перевозки. Boom Supersonic продолжает двигаться к своей цели, и каждый новый полет приближает компанию к мечте о быстром и эффективном путешествии по воздуху.