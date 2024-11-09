NASA держит в секрете информацию о медицинских проблемах одного из астронавтов миссии Crew-8. После успешного возвращения на Землю он оказался в больнице, и подробности пока не раскрываются.

Ситуация вокруг астронавтов миссии SpaceX Crew-8 вызывает множество вопросов. 25 октября команда успешно приземлилась у побережья Флориды после 235 дней на Международной космической станции. Несмотря на кажущееся благополучие, вскоре после приземления всех четырех членов экипажа доставили в больницу для обследования. Это вызвало волну слухов и беспокойства среди общественности.





Астронавты Мэтью Доминик, Майкл Барратт, Жанетт Эппс и российский космонавт Александр Гребенкин прошли медицинское обследование сразу после возвращения. Трое из них покинули больницу в тот же день, но один астронавт остался на ночь для дальнейшего наблюдения. NASA подтвердило, что он чувствует себя хорошо, однако подробности о его состоянии остаются под завесой тайны. В агентстве сослались на необходимость защиты личной жизни астронавта, что только усилило интерес к этому инциденту.

На пресс-конференции 8 ноября Майкл Барратт, пилот Crew-8 и врач по профессии, отметил, что космические полеты все еще полны неожиданностей. Он подчеркнул важность соблюдения врачебной конфиденциальности и необходимость разобраться в ситуации прежде, чем предоставлять информацию. «Космическая медицина — это моя страсть», — сказал он, подчеркивая серьезность подхода к вопросам здоровья астронавтов.

Интересно, что Crew-8 провела в космосе значительно больше времени, чем обычно. Стандартная ротация на МКС длится около шести месяцев, но некоторые астронавты оставались там даже дольше. Например, рекорд непрерывного пребывания в космосе установлен космонавтом Валерием Поляковым и составляет 437 суток.

Тем не менее, информация о медицинских вопросах Crew-8 до сих пор не озвучивается, а NASA обещает проинформировать общественность, как только все детали будут собраны. Тайна вокруг здоровья астронавта продолжает интересовать мировые СМИ.