АвтоВАЗ решительно изменил подход к продажам в Беларуси, снизив цену на Lada Vesta

С начала октября белорусские автосалоны начали настоящую ценовую революцию. Седаны Lada Vesta стали доступнее.

АвтоВАЗ решительно изменил подход к продажам в Беларуси, установив новую цену на Lada Vesta — всего 42 900 белорусских рублей, что эквивалентно 1 256 000 российских рублей. Для сравнения, аналогичная модель в России стоит не менее 1 525 000 ₽, что подчеркивает разницу в ценовой политике. Автомобили 2025 модельного года, которые предлагают как белорусские, так и российские дилеры, оснащены системой стабилизации.

Менеджеры автосалонов отмечают, что из-за снижения цен за авто выстроились настоящие очереди покупателей. В условиях жесткой конкуренции с маркой Geely, Lada стремится занять лидирующие позиции на белорусском рынке. При покупке более дорогой комплектации клиент получает дополнительные бонусы, такие как защита двигателя и зимние шины. Эта стратегия явно направлена на привлечение новых клиентов и увеличение доли рынка.