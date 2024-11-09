Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D вызвал ажиотаж и исчез с полок крупных зарубежных розничных магазинов. Геймеры стремятся заполучить этот чип, который обещает выдающуюся производительность в играх.

Вчера AMD представила свой новый процессор Ryzen 7 9800X3D. Этот чип, по мнению многих экспертов, стал самым быстрым игровым процессором на рынке. Как только новинка появилась в продаже, спрос на нее взлетел до небес, и запасы у крупных розничных продавцов моментально исчерпались.

В первые часы после запуска процессор исчез с полок таких гигантов, как Newegg, Amazon и BestBuy. Даже в магазинах Microcenter, где чип все еще можно было найти, сообщали о скором его окончании. Геймеры, жаждущие улучшить свою игровую производительность, выстраивались в длинные очереди, ожидая возможность приобрести этот желанный товар. Сцены, напоминающие разгар распродаж, заполнили интернет и социальные сети.

По данным 3DCenter, в Европе и Великобритании ситуация аналогична. Большинство крупных розничных продавцов уже распродали свои запасы, а следующая партия процессоров ожидается только 12 ноября. Однако и она уже забронирована из-за огромного количества предварительных заказов.

На eBay появились объявления о продаже Ryzen 7 9800X3D, но цены там значительно завышены. Официальная стоимость процессора составляет 479 долларов, однако спекулянты предлагают его за 700 долларов и выше. Эксперты настоятельно рекомендуют избегать таких предложений и дождаться появления чипа у надежных розничных продавцов.

Геймеры уверены, что Ryzen 7 9800X3D обеспечит им невероятный игровой опыт.