Питер Бюлер представил новую модель, объясняющую, как углекислый лед поддерживал реки на Марсе 3,6 миллиарда лет назад. Это открытие помогает понять, как Красная планета сохраняла воду в жидком состоянии даже в условиях холодного климата.

На протяжении миллионов лет Марс привлекал внимание ученых, которые пытались разгадать его загадки. 3,6 миллиарда лет назад планета выглядела совсем иначе. Геологические данные указывают на наличие рек, озер и даже огромного моря, что ставит под сомнение представления о холодном и безводном Марсе. Как же Красная планета смогла поддерживать такие водные потоки, несмотря на постепенно ухудшающиеся климатические условия?

Питер Бюлер, ученый из Института планетологии в Аризоне, предложил интересное объяснение. Он сосредоточился на роли углекислого газа, который оседал на южной полярной шапке. Бюлер создал модель, которая показывает, как этот углекислый лед мог поддерживать движение воды, даже когда атмосфера становилась все более разреженной.

По его данным, около четырех миллиардов лет назад Марс располагал достаточно теплой и влажной атмосферой, чтобы на поверхности существовали обширные водоемы. Однако, к концу Нойского периода, когда планета начала остывать, ученые столкнулись с загадкой: как оставшиеся реки и моря могли существовать в таких условиях? Одна из теорий предполагала, что на Марсе происходило необъяснимое глобальное потепление, но Бюлер предложил более убедительное объяснение.

Он проанализировал, как углекислый лед, образующийся на южном полюсе, мог изолировать тепло, предотвращая его утечку в космос. Этот лед, толщиной до 8 метров, накапливался с каждым марсианским зимним циклом, создавая давление, необходимое для плавления льда внизу. В результате образовывался бассейн с жидкой водой, который постепенно заполнялся, и эта вода искала выход.

Бюлер объясняет, что в то время, когда холодный воздух воздействовал на верхние слои, жидкая вода замерзала, образуя вечную мерзлоту. Однако под этим льдом продолжала формироваться новая вода, которая искала пути к поверхности. «Единственный оставшийся путь для воды — через границу между ледяным щитом и горной породой под ним», — сказал Бюлер. «Вот почему на Земле вы видите, как реки выходят из-под ледников, а не просто впадают в землю». Этот процесс позволял воде пробиваться через ледяной щит и создавать длинные подледниковые реки.

Эти реки, хоть и мелкие, протекали на тысячи километров, образуя сложную сеть, которая оставила следы в виде оз или эскер, линейно вытянутых ледниковых форм рельефа, сейчас представляют собой остатки длинных подледниковых рек. Сегодня исследователи наблюдают за четырьмя крупными речными каналами, впадающими в равнину Аргир, которая представляет собой огромный ударный бассейн. Эти подледниковые реки могли наполнять Аргир водой, образуя океан, размером со Средиземное море.