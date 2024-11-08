Сборы российских фильмов за границей за девять месяцев 2024 года достигли $15,3 миллиона, что на $3,5 миллиона больше, чем в прошлом году. Анимация продолжает оставаться ключевым сегментом, приносящим значительные доходы.

Согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика», российские фильмы за девять месяцев текущего года собрали $15,3 миллиона на международных рынках. Это заметный рост по сравнению с $11,8 миллиона за аналогичный период 2023 года. Основным источником доходов остаются анимационные проекты, которые продолжают привлекать внимание зрителей за пределами России. Однако в квартальном сравнении сборы заметно сократились: с $3,1 миллиона во втором квартале до $1,1 миллиона в третьем.

Франшиза «Маша и Медведь» уверенно занимает первое место среди сборов, заработав $2,8 миллиона. Большая часть доходов пришлась на Мексику ($712 тысяч), Бразилию ($554 тысяч) и Перу ($352 тысячи). На втором месте находятся «Коты Эрмитажа» с $2,1 миллиона, а замыкает тройку «Снежная королева: Разморозка», собравшая $2 миллиона. Эти цифры подчеркивают, что анимация остается не только привлекательной для детей, но и для семейной аудитории.

Китай продолжает оставаться важным рынком для российских фильмов, где сборы составили $1,8 миллиона. В прошлом году лидером по этому показателю стала Франция, где российские картины выручили около $12 миллионов. Бразилия и Мексика также показывают хорошие результаты, что говорит о растущем интересе к российскому контенту в Латинской Америке.

Интересный факт: в первой десятке проектов по сборам за последние три месяца не произошло значительных изменений. Мультфильм «Финник» поднялся с девятой на седьмую позицию, что отражает стабильный интерес к российским анимационным лентам. В то же время ретроспективы и специальные показы советского и российского кино, такие как «Андрей Рублев» и «Солярис», также привлекают внимание зрителей, собрав $430 тысяч в разных странах.

Экспорт анимации стал важным источником дохода для российских студий. Генеральный директор «Экспоконтента» Александра Модестова отметила, что доля экспорта в прибыли анимационных проектов выросла с 20% до 30%. Этот рост подтверждает, что российская анимация находит своих зрителей даже в условиях глобальных вызовов и конкуренции. Однако остаются вопросы о будущем полнометражного кино и сериалов, которые пока не демонстрируют таких же успехов на международной арене.