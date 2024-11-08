Геймеры в стране столкнутся с ожиданием, пока не будет одобрен новый стандарт Wi-Fi 7.

В сентябре 2024 года Sony анонсировала PlayStation 5 Pro, обещая улучшенную производительность и новейшие технологии, такие как трассировка лучей. Эта консоль привлекла внимание геймеров по всему миру, но радость индийских поклонников быстро сменилась разочарованием. Причина кроется в регулировании: запуск PS5 Pro в Индии отложили из-за отсутствия одобрения на использование нового стандарта Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7, работающий в диапазоне 6 ГГц, предлагает более высокие скорости загрузки и меньше помех. Это значительно улучшает игровой опыт, однако Индия и ряд других стран пока не утвердили этот стандарт. В результате Sony оказалась перед выбором: либо ждать, пока власти дадут зеленый свет, либо выпускать консоль без ключевой функции, что могло бы негативно сказаться на восприятии продукта.

Интересно, что некоторые смартфоны уже поддерживают Wi-Fi 7 в Индии, хотя они работают только с Wi-Fi 6E и Wi-Fi 6. Это создает парадоксальную ситуацию, когда новейшие технологии доступны на мобильных устройствах, но не для игровых консолей. Возможно, Sony придется пересмотреть свою стратегию и адаптировать PS5 Pro для индийского рынка, чтобы избежать дальнейших задержек.

На данный момент Sony не дает ясных сроков, когда именно PS5 Pro появится в Индии.