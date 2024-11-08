Компания «Автомобильные технологии» начала производство китайского кроссовера Haval M6 на заводе в Калужской области.

Компания «Автомобильные технологии» продолжает развивать производство в России, начав сборку китайского кроссовера Haval M6 на заводе в Калужской области. Этот проект стал возможен благодаря соглашению с китайской корпорацией Great Wall, которая расширяет локализацию в условиях экономических и политических вызовов. С одной стороны, проект открывает новые перспективы для российской сборки, с другой — поднимает вопросы, связанные с выбором модели и возможной судьбой самой сборки в будущем.

Haval M6 — это модель, которая несколько лет назад потеряла популярность в Китае, а теперь ее продажи там заметно падают. Однако на российском рынке ситуация отличается. В сентябре 2024 года на российский учет было поставлено 3603 автомобиля этой модели — в 3,6 раза больше, чем в Китае. Это подчеркивает важность российского рынка для бренда Haval. Несмотря на снижение интереса к M6 в Китае, здесь кроссовер продолжает пользоваться спросом, что мотивирует китайцев продолжать его выпуск.

Производственные мощности в Туле уже заняты другими моделями, и на заводе Great Wall не хватает места для выпуска M6. Именно поэтому было принято решение о запуске сборки этой модели на площадке ПСМА в Калуге. Это позволит удовлетворить спрос на автомобиль в России и продлить его жизненный цикл.

Процесс сборки Haval M6 в Калужской области не будет простым. Ожидается, что сначала начнется «отверточная сборка», то есть минимальный набор операций, для которого не требуется значительных инвестиций в инфраструктуру. В 2025 году планируется переход к полному циклу производства, включая сварку и покраску кузовов. Вопрос о том, какие компоненты будут поставляться и как организована логистика, пока остаётся открытым, и этот момент вызывает беспокойство.

Особое внимание стоит обратить на метод локализации. В Калуге будет использоваться метод CKD-2, когда сборка производится из крупных подсборок, привезенных из Китая. Это сокращает расходы и время на запуск, но не даёт значительных локализационных баллов для получения льгот. К тому же этот процесс требует хорошо организованной логистики, а с этим могут возникнуть проблемы.

Сомнения в целесообразности выпуска именно M6 на фоне слабых продаж этой модели в Китае вполне оправданы. Однако российский рынок для Haval остается стратегически важным. Продажа M6 в России продолжает расти, что, вероятно, и подтолкнуло китайцев на запуск этой модели на российском заводе. В сентябре 2024 года в России на учет было поставлено в 3,5 раза больше автомобилей M6, чем на родине, что даёт дополнительное подтверждение востребованности модели в нашей стране.

Но, судя по всему, китайцы нацелены не только на краткосрочный успех. Возможно, запуск M6 в России является частью более широкой стратегии, которая включает в себя не только сохранение позиций на российском рынке, но и попытку перезапустить интерес к модели в долгосрочной перспективе.

Проект с Haval M6 даст заводам «Автомобильных технологий» дополнительные объемы производства и поддержит его в условиях неопределенности на российском рынке. Этот проект также поднимает вопросы о будущем других моделей на калужском заводе. Вскоре там планируется запуск новых автомобилей, таких как Peugeot 4008 и другие модели под маркой Citroen и Peugeot. К тому же, несмотря на сложные экономические условия, китайские компании продолжают инвестировать в локализацию производства в России, что подтверждает запуск Haval M6 в Калуге.

Проект с Haval M6, несмотря на свою сложность, помогает поддерживать производство и рабочие места на заводе в Калужской области. Но, как подчеркивают эксперты, многое зависит от того, насколько успешно будет организована сборка и от других внешних факторов, таких как изменения в политике локализации.

Стоит отметить, что проект по локализации Haval M6 не полностью соответствует правилам китайского правительства. В сентябре 2024 года был введен запрет на расширение производства китайских автомобилей в России и других странах, однако Great Wall, несмотря на это, нашла способ продолжить проект через ПСМА — завод, не являющийся её собственностью. Такой подход позволяет избежать официального нарушения запрета и продолжать работать на российском рынке.

Кроме того, запуск M6 в России подтверждает, что китайский автопром продолжает работать над расширением своего присутствия в стране, несмотря на ограничения и санкции. Проект с Haval M6 — это пример того, как гибкость и адаптация к внешним условиям могут помочь сохранить производство и удовлетворить спрос.



