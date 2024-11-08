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Путин об окружении около 15 тысяч военнослужащих ВСУ на купянском направлении
Президент России Владимир Путин сообщил о значительных потерях украинских войск на купянском направлении. По его словам, около 15 тысяч военнослужащих ВСУ оказались в окружении, пытаясь наладить переправы для эвакуации.

Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» рассказал о сложной ситуации украинских войск на купянском направлении, где две их группировки, насчитывающие 10 и 5 тысяч солдат, оказались в окружении. Президент отметил, что украинские военные пытаются наладить переправы для эвакуации, однако российская артиллерия быстро пресекает эти попытки.

Кроме того, Путин сообщил о колоссальных потерях украинских сил в Курской области, которые составили более 30 тысяч человек за три месяца боевых действий. Он задался вопросом, почему украинские войска продолжают держаться на своих позициях, несмотря на такие серьезные потери, и предположил, что это связано с указаниями, поступающими из-за границы. Ранее он также утверждал, что многие из окруженных украинских солдат не понимают, что находятся в критическом положении, из-за чего управление их действиями стало затруднительным.

#россия #сво #всу #путин #купянское направление #окружение
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