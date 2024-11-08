Chery снижает в России цены на Tiggo 4 Pro, чтобы распродать остатки перед запуском обновленной модели. Скидки достигают 235 тысяч рублей, что делает кроссовер более доступным для покупателей.

Автомобильный рынок РФ постоянно меняется, и производители часто обновляют свои модели, чтобы привлечь внимание покупателей. Китайская компания Chery объявила о снижении цен на свою модель Tiggo 4 Pro, что стало приятной новостью для автолюбителей, желающих приобрести кроссовер по выгодной цене.

После выхода новой модели Tiggo 4, Chery снизила цены на дорестайлинговый Tiggo 4 Pro на значительные суммы. Так, в базовой комплектации Action MT, стоимость автомобиля упала на 210 тысяч рублей. Теперь его можно купить за 1 920 000 рублей вместо прежних 2 130 000 рублей.

Также версия с автоматической коробкой передач стала дешевле на 180 тысяч рублей, и теперь ее цена составляет 2 050 000 рублей. Топовая комплектация Ultimate подешевела на 235 тысяч рублей, что делает ее стоимость 2 405 000 рублей, по сравнению с 2 640 000 рублей в начале октября.

Снижение цен связано с необходимостью распродать остатки старой модели перед запуском нового Tiggo 4, который был представлен 24 октября. Обновленный кроссовер лишился приставки Pro, механической коробки передач и 113-сильного мотора, заменившись на 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 147 л.с.

Внешний вид нового Tiggo 4 также претерпел изменения: решетка радиатора теперь имеет ромбовидную форму и украшена 3D-элементами, напоминающими звездное небо. Новый кроссовер будет доступен в трех комплектациях: Active, Prime и Ultra, все с передним приводом.