Разрастающаяся популяция скорпионов в Бразилии вызывает серьезные проблемы для здоровья и жизни населения. Наблюдается увеличение числа укусов и смертельных случаев.

Рост популяции скорпионов, вызванный урбанизацией и изменением климата, приводит к увеличению числа укусов и смертельных случаев. Особенно тревожит ситуация с бразильским желтым скорпионом, который считается самым опасным в Южной Америке. Этот вид, состоящий преимущественно из самок, размножается бесполым путем, что усложняет контроль за его численностью.

С каждым годом количество скорпионов в Бразилии растет, и это не случайность. Увеличение температур и изменение среды обитания способствуют повышению метаболизма этих паукообразных. Как объясняет Тиаго Кьяриелло из Института Бутантан, потепление делает скорпионов более активными, что приводит к их более частому размножению. В условиях современных городов, где мусор и тараканы создают идеальные условия для их жизни, скорпионы находят себе новые места обитания.

Урбанизация играет ключевую роль в этой проблеме. Городские районы становятся настоящими рассадниками для скорпионов, так как они лишаются своих естественных врагов, таких как ящерицы и птицы. В то же время, доступность пищи для скорпионов увеличивается, что приводит к большему количеству контактов с людьми. В результате, по данным министерства здравоохранения Бразилии, в прошлом году зарегистрировали более 200 000 случаев укусов скорпионов, что на 250% больше, чем десять лет назад.

Смертельные случаи от укусов скорпионов также увеличиваются. В 2022 году зафиксировали 152 случая смерти, что превышает количество жертв от укусов змей. Укусы бразильского желтого скорпиона могут вызывать различные симптомы, от легкого дискомфорта до серьезных осложнений, таких как сердечно-сосудистая недостаточность. Особенно уязвимы дети и пожилые люди.

Институт Бутантан активно разрабатывает противоядие, которое спасает жизни. Команда Кьяриелло использует жала скорпионов для получения яда, который затем вводят лошадям. Эти животные менее подвержены токсинам и вырабатывают антитела. Процесс создания сыворотки требует высокой точности и внимательности.

Спрос на противоядие растет, и в прошлом году более 11 000 человек получили его в Бразилии. В случае, если возникнет нехватка сыворотки, последствия могут быть катастрофическими.