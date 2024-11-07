Wildberries совместно с Russ запустила сеть заправок, расположенных на логистических центрах компании. Водители уже могут пользоваться новыми АЗС, а в будущем планируется расширение для всех автомобилистов.

Wildberries и Russ сделали шаг к оптимизации своих логистических процессов, запустив сеть автозаправочных станций. Это новшество не только облегчит жизнь водителям, но и значительно снизит затраты на топливо.

Объединенные усилия Wildberries и Russ привели к открытию первой сети автозаправочных станций, которые расположены на логистических центрах компании. Это решение призвано упростить процесс заправки для водителей, позволяя им экономить время в пути. Для заправки достаточно воспользоваться приложением WB Drive, где можно отсканировать QR-код на станции. Оплата осуществляется моментально через мобильное приложение или топливную карту.

На данный момент АЗС доступны только для водителей Wildberries и Russ, однако в будущем компания планирует расширить доступ и для всех автомобилистов. Это позволит не только улучшить условия заправки, но и значительно сократить расходы на логистику, что крайне важно в современных условиях.

Организация и развитие сети АЗС находится в ведении департамента транспортной логистики, которым руководит Орхан Мусайев. Открытие собственных заправок стало важным шагом в стратегии компании по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо.