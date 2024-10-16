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Пляж Куджи в Сиднее закрыт из-за выброшенных на берег черных шаров неизвестного происхождения
Пляж Куджи в Сиднее закрыли после обнаружения странных черных шаров, выброшенных морем. Спасатели и экологи работают над выяснением происхождения этих объектов и обеспечивают безопасность отдыхающих.

15 октября пляж Куджи в Сиднее стал центром внимания после того, как спасатели городского совета Рэндвика обнаружили на берегу странные черные шарообразные объекты. Эти загадочные шары, выброшенные волнами, вызвали беспокойство у местных властей и отдыхающих. В результате пляж был на время закрыт.

Сотрудники отдела охраны окружающей среды городского совета Рэндвика немедленно отреагировали на находку. Они собрали образцы для дальнейшего тестирования и сообщили об инциденте в Агентство по охране окружающей среды и Beachwatch NSW. Интересно, что в настоящее время неизвестно, что именно представляют собой эти черные сферы. Некоторые эксперты предполагают, что это могут быть «смоляные шарики», образующиеся в результате взаимодействия нефти с мусором и водой. Такие образования часто появляются после разливов или просачивания нефти, что вызывает серьезные экологические проблемы.

Совет принимает меры по безопасному удалению материала с пляжа Куджи и проводит инспекцию других близлежащих пляжей. На данный момент известно, что только пляж Куджи пострадал от этой ситуации, но власти не исключают возможность обнаружения аналогичных объектов на других участках побережья. Посетителям настоятельно рекомендуют избегать пляжа до получения новых данных и не прикасаться к загадочным материалам, пока продолжаются работы по очистке и расследованию.

#загадка #сидней #пляж куджи #черные шары
Источник: randwick.nsw.gov.au
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