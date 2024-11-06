В условиях экономической нестабильности и высоких ипотечных ставок цены на вторичное жилье в Москве продолжают оставаться на уровне. Эксперты выделяют несколько факторов, которые помогают удерживать стоимость квартир.

На фоне высоких ипотечных ставок и отсутствия льготных программ рынок вторичного жилья в Москве сталкивается с серьезными вызовами. В третьем квартале 2024 года активность покупателей снизилась, а цены начали стагнировать. Однако, несмотря на эти трудности, эксперты уверены, что стоимость квартир не упадет. Рассмотрим несколько ключевых причин, которые способствуют этому.

Первое, что стоит отметить, — это перетекание собственников с рынка продажи на аренду. Многие владельцы квартир, которые планировали продать свои объекты, решили стать арендодателями. Высокие ставки на рынке аренды привлекают их, и они готовы подождать, пока ситуация улучшится. Это создает дефицит ликвидного предложения на вторичном рынке, что не позволяет ценам снижаться. Как утверждает директор департамента вторичной недвижимости агентства Est-a-Tet, Юлия Дымова, отсутствие затоваренности в сегменте жилья также играет свою роль.

Следующий фактор — это инфляция. Постоянный рост цен на товары и услуги делает падение стоимости жилья маловероятным. Продавцы удерживают цены, и даже небольшие скидки в 3-5% не влияют на общий уровень. Это создает иллюзию стабильности, хотя на самом деле рынок находится под давлением.

Также важна психологическая составляющая. У собственников есть «психологическая отметка» — минимальная цена, ниже которой они не готовы продавать. Лишь в экстренных ситуациях владельцы могут согласиться на более низкие предложения. Однако таких сделок становится все меньше, и они не способны существенно повлиять на рынок.

Кроме того, наблюдается эффект храповика, который объясняет, почему цены легче поднимаются, чем опускаются. Этот экономический принцип проявляется в том, что повышение цен происходит быстрее, чем снижение, что создает дополнительное давление на рынок.

Не стоит забывать и о росте цен на строительные материалы. Ремонт становится все дороже, и собственники, вложившие средства в улучшение своих квартир, не желают терять деньги на продаже. Они предпочитают удерживать цены, чтобы не понести убытков.

Наконец, многие продавцы стремятся не просто продать квартиру, но и одновременно приобрести новую. При этом они учитывают разницу в ценах между объектами, что также влияет на формирование цен.

Таким образом, множество факторов, от экономических до психологических, складываются в единую картину, которая не позволяет ценам на вторичном рынке жилья снижаться. В условиях текущей ситуации эксперты не видят предпосылок для падения цен в ближайшем будущем.