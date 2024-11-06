AMD впервые обогнала Intel по продажам процессоров в сегментах центров обработки данных. Этот поворот в индустрии демонстрирует, как быстро меняется рынок и какие факторы влияют на выбор технологий.

На протяжении многих лет Intel оставалась непревзойденным лидером в производстве процессоров для центров обработки данных. Процессоры Intel Xeon обеспечивали работу большинства серверов, и конкуренты могли лишь мечтать о подобной доле рынка. Однако недавние события перевернули эту картину. AMD, которая всего несколько лет назад занимала лишь крошечную часть рынка, теперь уверенно занимает верхние строчки продаж.

В третьем квартале 2024 года выручка AMD в сегменте центров обработки данных достигла впечатляющих 3,549 миллиарда долларов. В то же время Intel, с ее историей успеха, смогла заработать лишь 3,3 миллиарда долларов в своем подразделении, занимающемся центрами обработки данных и искусственным интеллектом. Два года назад Intel зарабатывала в этом сегменте 5-6 миллиардов долларов за квартал, но с тех пор ситуация изменилась.

Процессоры AMD EPYC стали настоящим открытием на рынке. Они предлагают конкурентные преимущества, которые заставили Intel снижать цены на свои чипы. Например, флагманский процессор Intel Xeon 6980P стоит 17 800 долларов, что делает его самым дорогим стандартным процессором в истории компании. В то же время, 96-ядерный AMD EPYC 6979P стоит 11 805 долларов. Разница в цене и производительности привела к тому, что многие компании начали предпочитать продукцию AMD.

Как бы ни были хороши процессоры Intel, они не могут игнорировать растущий интерес к продуктам AMD. Если спрос на Xeon 6900 останется высоким, Intel сможет вернуть свои позиции. Однако компании необходимо нарастить производство новых чипов Granite Rapids, чтобы удовлетворить потребности клиентов.

Тем временем Nvidia, с ее графическими процессорами для центров обработки данных, продолжает зарабатывать значительно больше, чем Intel и AMD вместе взятые. В втором квартале 2025 года Nvidia продала сетевые продукты на сумму 3,668 миллиарда долларов и вычислительные ГП на 22,604 миллиарда долларов. Эти цифры показывают, что Nvidia уверенно занимает свою нишу в быстро развивающемся мире технологий.

Ситуация на рынке процессоров для центров обработки данных продолжает меняться. AMD, когда-то считавшаяся аутсайдером, теперь уверенно движется к лидерству. Интересно, как Intel ответит на эти вызовы и сможет ли она вернуть утраченные позиции.