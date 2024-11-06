Xiaomi Motors демонстрирует впечатляющие результаты, увеличивая объемы выпуска своих автомобилей. Ожидается, что до конца года компания достигнет планки в 24 000 единиц в месяц.

Компания Xiaomi Motors продолжает удивлять автомобильный рынок своими достижениями. В октябре объем поставок модели Xiaomi Mi SU7 превысил 20 000 единиц, что стало знаковым событием для бренда. Это первый случай, когда компания смогла достичь такой отметки за месяц, и, по прогнозам, она выполнит свой годовой план в 100 000 автомобилей значительно раньше срока.

Согласно данным 36 Krypton Automobile, с ноября по декабрь ожидается, что ежемесячный выпуск SU7 достигнет 24 000 единиц. Это означает, что коэффициент использования производственной линии Xiaomi приблизится к 200%. В первой фазе строительства автомобильного завода запланирована годовая мощность в 150 000 автомобилей, что позволяет компании смело ставить амбициозные цели.

Блогер @Sunshaojun09 сообщил о росте заблокированных заказов на SU7 Ultra, который увеличился на 6000 всего за одну неделю. В октябре число таких заказов достигло 23 000. Это показывает, что интерес к продукции Xiaomi только растет.

Вторая очередь завода уже активно строится, с работой в две смены. Завершение строительства запланировано на середину июня следующего года, а запуск в производство — не позже августа. После ввода в эксплуатацию оба завода обеспечат общую мощность в 300 000 автомобилей в год, что откроет новые возможности для компании на рынке.