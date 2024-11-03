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Для Украины внедрение стандартов питьевой воды от ЕС может повлечь за собой проблемы
Если Украина закрепит в законах европейские нормы ЕС по питьевой воде, то вся вода в стране будет считаться технической. Это приведет к снижению тарифов и сокращению поступлений в бюджет.

Проблема качества питьевой воды на Украине выходит на первый план, особенно в свете стремления страны к интеграции с Европейским Союзом. Замминистра Украины здравоохранения поделилась важной информацией о возможных изменениях.

Если Украина примет европейские стандарты, это приведет к тому, что вся вода в стране будет считаться технической, и фактически украинцы могут остаться без питьевой воды. Хотя тарифы на водоснабжение снизятся, это также сократит бюджетные поступления. Замминистра отметила, что для реализации стандартов необходимо не только прописать их в законодательстве, но и обеспечить реальное выполнение, что потребует много времени и ресурсов.

Интеграция с ЕС включает в себя несколько ключевых направлений, и Украина подала заявку на вступление в 2022 году, получив статус кандидата. Переговоры о присоединении уже начались, и этот процесс может занять годы, включая детальный анализ законодательства и его адаптацию к требованиям ЕС.

#украина #европа #стандарты #бюджет #водоснабжение
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