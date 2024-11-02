В Госдуме разъяснили, что блогеры не обязаны регистрировать свои аккаунты в Instagram на «Госуслугах». Это связано с тем, что соцсеть не включена в реестр Роскомнадзора, что освобождает пользователей от дополнительных обязательств.

В последние дни в России активно обсуждаются новые правила для владельцев социальных сетей, особенно для блогеров. С введением новых инициатив возникли вопросы о необходимости регистрации аккаунтов в Instagram*, что вызвало интерес у пользователей и экспертов. В связи с этим в Госдуме сделали важное заявление, которое может повлиять на деятельность многих онлайн-контент-креаторов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что блогеры не обязаны регистрировать свои аккаунты в Instagram* через «Госуслуги», так как эта платформа отсутствует в реестре Роскомнадзора. Он подчеркнул, что до тех пор, пока Instagram не будет официально признан соцсетью, никаких ограничений на размещение рекламы и репосты не будет. Это значит, что пользователи могут продолжать свободно взаимодействовать с контентом без дополнительных формальностей.

На днях Минцифры запустило форму для регистрации аккаунтов с более чем 10 000 подписчиков, однако это не касается Instagram. Горелкин уточнил, что регистрация обязательна только для соцсетей, перечисленных в реестре РКН, таких как YouTube и ВКонтакте. С 1 января 2025 года владельцы страниц, не включенных в список, не смогут размещать рекламу, а другие пользователи не смогут репостить их сообщения, что может значительно повлиять на бизнес-модели многих блогеров.

Новый закон, подписанный Владимиром Путиным, требует от блогеров предоставлять информацию о себе в Роскомнадзор, если их аудитория превышает 10 000 человек. Это включает в себя не только имя и фамилию, но и контактные данные, такие как номер телефона и адрес электронной почты. В результате, блогеры должны будут быть более прозрачными в своих действиях, что может как повысить доверие к ним, так и создать дополнительные сложности в управлении своими аккаунтами.

*Instagram – признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России