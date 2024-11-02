Китайский бренд Tank повысил цены на свои внедорожники Tank 300 и Tank 500 в России. Все комплектации подорожали на 50-150 тысяч рублей, что вызвало беспокойство среди автолюбителей.

В этом месяце китайский бренд Tank изменил цены на свои внедорожники Tank 300 и Tank 500, что вызвало волну обсуждений среди автолюбителей в России. Все комплектации этих моделей подорожали на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, что соответствует росту цен в диапазоне 0,8% до 2,3%.

Модель Tank 300, доступная в четырех вариантах — Adventure, City Adventure, Premium и City Premium — теперь стоит на 50 тысяч рублей больше. Все версии этой модели оснащены 2,0-литровым бензиновым турбомотором, который развивает 220 л.с. и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Полный привод с функцией принудительной блокировки дифференциалов обеспечивает отличную проходимость, хотя в базовой комплектации блокируется только задний дифференциал.

Tank 500 также претерпел изменения в ценах. Гибридная версия Urban подорожала на 50 тысяч рублей, в то время как остальные комплектации увеличились в стоимости на максимальные 150 тысяч. Этот внедорожник выделяется мощностью в 299 л.с., которую обеспечивает комбинация 2,0-литрового бензинового мотора и электромотора. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,5 литра на 100 километров, что значительно экономичнее, чем у стандартной бензиновой версии с двигателем V6.

Интересно, что новый флагман Tank 700, который вышел на российский рынок в начале октября, пока не подорожал. Эта модель остается самой крупной и дорогой в линейке, с ценами, начинающимися от 8 899 000 рублей. Однако, в свете недавних изменений, автолюбителям стоит ожидать возможных корректировок и в его ценах.

Рост цен на Tank 300 и Tank 500 отражает текущие тенденции на российском автомобильном рынке, где изменения в стоимости становятся привычным явлением.