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Разработан текстиль, который превращает тепло тела в электричество для подзарядки носимых устройств
Технология, разработанная шведскими учеными, обещает изменить подход к носимым устройствам, устранив необходимость в батарейках.

Ученые из Швеции представили инновационный текстиль на основе шелка, способный преобразовывать тепло тела в электрическую энергию. Эта разработка открывает новые горизонты для носимых устройств, таких как фитнес-трекеры и датчики здоровья. Теперь пользователям не придется беспокоиться о зарядке батарей, ведь одежда сама будет обеспечивать энергией различные гаджеты.

Основная идея заключается в использовании проводящей шелковой нити, покрытой специальным полимером. Этот полимер эффективно улавливает тепловую энергию, возникающую из-за разницы температур между телом и окружающим воздухом. Исследователи продемонстрировали два образца: маленький генератор размером с пуговицу и большую тканевую панель, которые вырабатывают электричество благодаря температурным колебаниям. С каждым градусом разницы напряжение возрастает, создавая потенциал для зарядки устройств.

Важным аспектом является долговечность нового материала. Исследования показали, что он сохраняет свои электропроводящие свойства даже после многократных стирок. После семи циклов в стиральной машине текстиль все еще сохранял две трети своей проводимости. Это говорит о высоком качестве и надежности материала, хотя для коммерческого использования потребуется дальнейшее улучшение.

Процесс производства термоэлектрических тканей требует значительных усилий. На данный момент это ручная работа, которая занимает много времени. Например, создание одного образца занимает около четырех дней. Тем не менее, ученые уверены, что в будущем смогут автоматизировать этот процесс, что значительно упростит и ускорит производство.

Представьте себе свитер, который не только согревает, но и заряжает смартфон во время прогулки. Это не фантастика, а реальность, которую предлагает новая технология. Шелковая нить, покрытая проводящим полимером, демонстрирует отличные результаты в преобразовании тепла в электричество. Исследователи уверены, что такая ткань сможет обеспечить энергией различные устройства, включая датчики для мониторинга здоровья или активности.

С каждым новым шагом эта разработка приближает людей к будущему, где одежда станет не просто элементом гардероба, а полноценным источником энергии. Новые термоэлектрические ткани открывают перед пользователями множество возможностей, и это только начало.

#технологии #носимые устройства #электричество #текстиль #шелк
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