Samsung готовится представить бета-версию One UI 7, и утечка информации раскрыла множество интересных функций. Обновление обещает улучшения в дизайне, функциональности и возможностях для пользователей.

Samsung анонсировала выход бета-версии One UI 7, который намечен на конец 2024 года. По слухам, релиз может состояться уже в ноябре, что вызвало бурное обсуждение среди пользователей. Известный инсайдер Ice Universe подтвердил эти слухи, добавив, что с выходом обновления появится множество новых функций, которые сделают взаимодействие с устройствами более удобным и интуитивным.

Одним из самых заметных изменений станет переработанный интерфейс иконок, который обретет современный и стильный вид. Пользователи смогут наслаждаться новым экраном блокировки, на котором разместятся живые виджеты, таймеры и элементы управления воспроизведением. Это значительно упростит доступ к необходимой информации, а также повысит удобство использования устройства.

Кроме того, утечка упоминает о новой функции помощи с домашними заданиями под названием Circle. Эта функция, впервые представленная на Google I/O, станет настоящим помощником для студентов, облегчая процесс выполнения заданий. Интеграция этой функции в One UI 7 показывает, как Samsung стремится сделать свои устройства более полезными для пользователей всех возрастов.

Не обошлось и без улучшений в области здоровья. Пользователи получат доступ к новому инструменту Energy Score, который оценит уровень активности и общее состояние здоровья. Родители также оценят обновленный родительский контроль, который позволит следить за активностью детей на устройствах.

Что касается фотографий, то Samsung подготовила целый набор новых инструментов для редактирования. Искусственный интеллект поможет изменить стиль портретов и добавить уникальные фотоэффекты, что сделает снимки более привлекательными для публикации в социальных сетях.

One UI 7 будет совместим с множеством устройств, включая как флагманы, так и смартфоны среднего класса.