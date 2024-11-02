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Эксперт Блохин: Трамп не будет просить Путина вывести войска с Украины
Бывший спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что Дональд Трамп может попросить Путина вывести войска из Украины. Однако политолог Константин Блохин считает, что ультиматум не сработает.

Вопрос о выводе российских войск из Украины вновь стал актуальным на фоне предстоящих выборов в США. Бывший спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер высказал мнение, что Дональд Трамп, если вернется к власти, может обратиться к Владимиру Путину с этой просьбой (подробнее об этом можно прочесть здесь). Однако некоторые российские эксперты считают, что такие заявления требуют более глубокого анализа.

Действительно, на Киевском молодежном форуме безопасности Курт Волкер озвучил свою точку зрения о том, что Трамп может попытаться добиться вывода российских войск с территории Украины. Однако политолог Константин Блохин считает, что это заявление не учитывает важные нюансы. По его мнению, просто требовать от Путина вывести войска — это неразумно, поскольку просто как ультиматум это не сработает.

Блохин отмечает, что Трамп известен своей склонностью к сделкам и торгам, и если он действительно захочет инициировать переговоры, то это должно быть частью более широкой стратегии. «Просто ультиматум явно не сработает - выведи войска и тогда что?» — подчеркивает эксперт.

Политолог также указывает на то, что для Трампа Украина является проблемой, связанной с негативными событиями, такими как коррупционные скандалы. В его восприятии Украина скорее разменная монета в глобальной геополитической игре, чем самостоятельный объект интереса. Блохин заключает, что без четких условий и взаимовыгодных предложений, любые требования о выводе войск не имеют шансов на успех.

#россия #украина #сша #политика #путин #трамп #эксперты #волкер
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Мои мысли) Тоже даю такой же прогноз. Трампу президентом стать не дадут.
Эксперт Блохин: Трамп не будет просить Путина вывести войска с Украины
ДУ50
18:37
Да пофигу кто там будет просить, так как Трампа в белом доме не будет. Скринте.
Эксперт Блохин: Трамп не будет просить Путина вывести войска с Украины
Сергей Анатолич
18:36
Надеюсь, что не эта команда сосредоточена на разработке Mass Effect 5!
Вся команда BioWare сосредоточена на разработке Mass Effect 5
Василий Петров
18:33
Ну и хрень - выбросы от отраслей неправильно приписывать одному человеку, потому что произведенный им бензин жжем мы все, перевезенные судами товары потребляем мы все.
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18:32
Трамп может попросить? Да они уже почти три года об этом просят.
Эксперт Блохин: Трамп не будет просить Путина вывести войска с Украины
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