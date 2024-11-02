Если Дональд Трамп вновь станет президентом США, он может потребовать от России вывести войска с Украины до своей инаугурации. Это мнение высказал Курт Волкер, экс-спецпредставитель Госдепа по Украине.

В преддверии президентских выборов в США внимание общественности приковано к возможным изменениям в политике страны. Дональд Трамп, претендующий на пост президента, может предпринять решительные шаги в отношении конфликта на Украине.

Курт Волкер, бывший представитель Госдепартамента США по вопросам Украины, заявил, что в случае победы на выборах Трамп может обратиться к Путину с требованием вывести российские войска с украинской территории еще до своей инаугурации. По его мнению, это поможет Трампу избежать репутационных потерь, связанных с ситуацией на Украине.

Волкер подчеркнул, что Трамп может установить крайний срок для выполнения этого требования — 20 января, когда новый президент вступает в должность. Он также отметил, что Трамп ранее демонстрировал нежелание терять лицо из-за военных неудач, как это было в случае с Афганистаном.

Трамп неоднократно утверждал, что может быстро решить конфликт между Россией и Украиной благодаря своим хорошим отношениям с Путиным. Однако Путин, в ответ на это, заявил, что не помнит таких разговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров добавил, что антироссийский курс США продолжится независимо от того, кто победит на выборах — Трамп или Харрис.