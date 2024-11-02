Российские туристы на курорте Белек в Турции столкнулись с загадочным вирусом, вызвавшим массовые обращения в больницы. За короткий период десятки людей, включая детей, испытывают серьезные симптомы.

Туристические поездки часто приносят радость, но иногда они оборачиваются неприятностями. На этот раз российские отдыхающие на популярном курорте Белек в Турции столкнулись с угрозой для здоровья — вспышкой неизвестного вируса.

По информации Telegram-канала SHOT, в последние дни множество туристов, включая детей, обратились за медицинской помощью в местный госпиталь. У заболевших наблюдается высокая температура, превышающая 39 градусов, которая не поддается обычным жаропонижающим средствам. Врачам приходится ставить капельницы, чтобы облегчить состояние пациентов. Острая фаза болезни длится около четырех-пяти дней, после чего симптомы начинают ослабевать.

Существует несколько версий о природе вируса. Некоторые специалисты предполагают, что это коксаки, так как у ряда детей появляется сыпь. Другие считают, что это может быть новая разновидность COVID-19, поскольку у взрослых наблюдаются сильные боли в костях, потеря аппетита и расстройства пищеварения. Туристы описывают свои ощущения как знакомые, напоминающие предыдущие случаи коронавирусной инфекции. Есть также предположения о ротавирусе, однако рвота и тошнота проявляются лишь у некоторых.

В медицинских анализах у заболевших отмечают повышенные уровни C-реактивного белка и других показателей, что указывает на наличие инфекции. Некоторые туристы начинают испытывать симптомы уже по возвращении в Россию, а другие заражаются прямо в самолете. Инкубационный период вируса может варьироваться от четырех до четырнадцати дней, что добавляет неопределенности в ситуацию.