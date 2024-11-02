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Индонезия добавляет Google Pixels в список запрещенных смартфонов
Индонезия ввела запрет на продажу смартфонов Google Pixel, ссылаясь на несоответствие местным требованиям.

Индонезия, стремясь защитить свой рынок и поддержать местную экономику, приняла решение о запрете на продажу смартфонов Google Pixel. Этот шаг стал неожиданностью для многих. Однако правительство страны настаивает на соблюдении закона, который требует от производителей использовать не менее 40% местного контента. Это значит, что компании должны производить или разрабатывать программное обеспечение в самой Индонезии.

Ситуация с Google напоминает недавние события вокруг Apple, когда компания столкнулась с аналогичными проблемами. В условиях глобальной конкуренции и растущего внимания к местным рынкам подобные ограничения могут стать обычным явлением. Индонезия демонстрирует, что она готова отстаивать свои интересы, даже если это означает потерю доступа к популярным продуктам.

#смартфоны #google pixel #запрет #индонезия
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В Индонезии приостановили продажи Google Pixel и iPhone 16
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