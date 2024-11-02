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Intel не может достичь своих целей в области ИИ с Gaudi 3, а конкуренты зарабатывают миллиарды
Intel признает, что не сможет достичь запланированных продаж Gaudi 3 из-за проблем с программным обеспечением. В то время как конкуренты, такие как AMD и Nvidia, продолжают зарабатывать миллиарды, Intel сталкивается с серьезными вызовами.

Intel объявила о значительных трудностях с Gaudi 3, новым ускорителем для искусственного интеллекта. Компания планировала заработать 500 миллионов долларов на этих чипах, но проблемы с программным обеспечением ставят под сомнение эти амбиции. В то время как Intel пытается наладить продажи, конкуренты, такие как AMD и Nvidia, уже добиваются впечатляющих результатов. AMD ожидает выручку в 3 миллиарда долларов от своих графических процессоров для ИИ, а Nvidia, хотя и не раскрывает точные цифры, вероятно, зарабатывает гораздо больше 80–90 миллиардов долларов.

Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, отметил, что хотя тесты Gaudi 3 показали хорошие результаты, переход от Gaudi 2 к Gaudi 3 оказался медленным из-за недостатков в программном обеспечении. Новый ускоритель, который поступил в продажу только в конце сентября, не смог обеспечить ожидаемую простоту использования. Несмотря на это, некоторые чипы Gaudi 3 уже доступны в IBM Cloud, что дает надежду на дальнейшее развитие.

Gaudi 3 представляет собой значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью. Он включает два чиплета с 64 тензорными ядрами и матричной структурой 256x256, что позволяет обрабатывать данные с высокой скоростью. Чип также оснащен 128 ГБ памяти HBM2E и поддерживает 24 сетевых интерфейса. Однако, несмотря на все преимущества, проблемы с программным обеспечением замедляют процесс внедрения.

Сравнение с Nvidia H100 показывает, что Gaudi 3 предлагает конкурентоспособную производительность по более низкой цене. Комплект из восьми чипов Gaudi 3 стоит 125 тысяч долларов, что значительно дешевле одной карты Nvidia H100. Но без готового программного обеспечения Intel рискует упустить возможность занять лидирующие позиции на рынке ИИ-ускорителей.

#amd #intel #nvidia #искусственный интеллект #программное обеспечение #gaudi 3
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