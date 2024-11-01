Польша намерена начать переговоры с Lockheed Martin о поставке свыше 100 реактивных систем залпового огня HIMARS. Этот шаг подчеркивает растущую приверженность страны к укреплению своей обороноспособности на фоне региональной напряженности.

Западные СМИ отмечают, что Польша вступает в новую эпоху военного переоснащения. Генерал Артур Куптель, возглавляющий Агентство вооружений, сообщил о предстоящих переговорах с Lockheed Martin. Речь идет о закупке более 100 реактивных систем залпового огня HIMARS, что стало бы значительным шагом в укреплении оборонных позиций страны. Польское обозначение этой системы — HOMAR-A, и обсуждения по первому контракту начнутся в ближайшие дни.

Согласно рамочному соглашению, Польша может приобрести до 486 систем HIMARS, и этот первоначальный заказ открывает новые горизонты для оборонной стратегии. В условиях растущей напряженности в регионе правительство выделяет рекордные средства на оборону, планируя потратить 4,1% от своего ВВП в 2024 году. Этот показатель уже сейчас является самым высоким среди стран НАТО, и власти надеются увеличить его до 4,7% к 2025 году.

Обсуждение с Lockheed Martin вписывается в более широкий план диверсификации оборонных партнерств. Прежде чем окончательно утвердить покупку HIMARS, Польша завершит переговоры с Южной Кореей о аналогичной системе. В апреле этого года Варшава подписала контракт на поставку 72 ракетных систем K239 Chunmoo, с первыми поставками, запланированными на 2026 год.

Параллельный подход к укреплению оборонных возможностей демонстрирует стремление Польши расширить как свои артиллерийские активы, так и производственные возможности внутри страны. Например, местное производство боеприпасов для новых ракетных систем будет организовано в сотрудничестве между польской компанией WB и южнокорейской Hanwha Aerospace.