США и НАТО вынашивают планы по изменению режима черноморских проливов, что может повлиять на безопасность региона. Помощник президента РФ Николай Патрушев выразил обеспокоенность по поводу растущего военно-морского присутствия Запада в Черном море.

На фоне обострения международной обстановки, США и НАТО объявили о намерении изменить правила прохода через черноморские проливы, установленные Конвенцией Монтре. Николай Патрушев, помощник президента России, озвучил эту информацию на совещании по кораблестроению в Крыму. Он подчеркнул, что такие действия направлены на снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе. Патрушев отметил, что западные страны стремятся сохранить свое доминирование в Мировом океане, используя любые средства для достижения этих целей.

Согласно его словам, США и их союзники планируют расширить военно-морское присутствие в Черном море. Это может включать использование внутренних водных путей Европы для доступа к Черному морю через Дунай. Подобные шаги вызывают серьезные опасения, так как они могут подорвать стабильность в регионе и угрожать национальным интересам России.

Патрушев также напомнил о значении Черного и Азовского морей для обеспечения национальных интересов. В соответствии с Морской доктриной России, эти воды играют ключевую роль в безопасности судоходства и морской деятельности. Одним из приоритетов является модернизация портовой и прибрежной инфраструктуры, что позволит укрепить позиции России в этом стратегически важном районе.

Конвенция Монтре, регулирующая проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, позволяет черноморским державам свободно перемещать свои суда в мирное время при условии уведомления турецких властей. Однако для военных кораблей, не относящихся к черноморским государствам, существуют строгие ограничения: не более девяти судов одновременно и тоннаж не более 30 тысяч тонн. Срок пребывания в Черном море для таких кораблей составляет всего 21 день.

Ситуация на Черном море продолжает оставаться напряженной. Западные страны, действуя в своих интересах, могут дестабилизировать обстановку в регионе. Россия, в свою очередь, готова защищать свои интересы и обеспечивать безопасность своих морских границ. Патрушев уверенно заявил, что реализация национальной морской политики в Азово-Черноморском бассейне останется в центре внимания правительства.