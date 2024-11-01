Марсоход Perseverance запечатлел уникальное солнечное затмение

30 сентября марсоход NASA Perseverance, находящийся в кратере Джезеро на Марсе, стал свидетелем впечатляющего космического события. Камера Mastcam-Z запечатлела момент, когда луна Фобос, напоминающая картофель, прошла между Солнцем и поверхностью планеты. Это перемещение создало эффект «googly eye», когда зрачком выступало Солнце, а радужной оболочкой — черный диск Фобоса.

Фобос, с диаметром всего 27 километров, значительно меньше Луны Земли. Его форма и размеры вызывают интерес у астрономов. В 1877 году астроном Асаф Холл назвал эту луну в честь бога страха и паники, что отражает ее таинственное и необычное существование. Интересно, что слово «фобия» произошло именно от имени Фобоса, а страх перед картофелем и лунами с подобной формой получил название потнономикафобия.





Перемещение Фобоса происходят довольно часто благодаря его быстрой орбите, которая позволяет луне облетать Марс всего за 7,6 часов. Обычно такие затмения длятся лишь около 30 секунд, но они становятся важными моментами для ученых. Каждый раз, когда Фобос проходит перед Солнцем, он оставляет за собой тень, которая перемещается по поверхности планеты.

Это не первый случай, когда Perseverance фиксирует транзиты Фобоса.

Фобос медленно приближается к Марсу. По прогнозам, через 50 миллионов лет он столкнется с планетой.