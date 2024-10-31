Новая оболочка Xiaomi HyperOS 2.0 готовится к международному запуску. Утечки указывают на список устройств, которые первыми получат обновление.

Xiaomi недавно представила свою новую оболочку HyperOS 2.0 в Китае, однако детали глобального развертывания оставались в тени. В сети появилась информация о том, какие устройства первыми смогут насладиться всеми новыми функциями. По данным новостного источника XiaomiTime, флагманские модели, такие как Xiaomi 14 и 13T Pro, станут первыми кандидатами на обновление, запланированное на четвертый квартал 2024 года.

После этого, в первом квартале 2025 года, обновление получат другие популярные устройства, включая Xiaomi 14 Ultra и серию Xiaomi 13. Также в списке значатся модели среднего уровня, такие как POCO F6 и POCO X6 Pro 5G. Не обошлось и без доступных вариантов, среди которых оказались Redmi Note 13 и Redmi 12. HyperOS 2.0 обещает множество улучшений по сравнению с предыдущей версией, включая новые функции искусственного интеллекта, которые помогут пользователям в различных задачах — от письма до перевода.

Предполагаемый график глобального развертывания HyperOS 2.0

Особый интерес вызывает функция HyperConnect, которая обеспечит легкую передачу файлов между устройствами Xiaomi и Apple, открывая новые горизонты для пользователей обеих платформ. Это обновление несомненно привлечет внимание тех, кто ценит удобство и функциональность в своих гаджетах.