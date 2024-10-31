Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что удар по железнодорожному мосту под Одессой может существенно повлиять на ситуацию на ЛБС. Он отметил, что разрушение этого объекта вызвало панику на Украине.

Ситуация в зоне проведения СВО продолжает оставаться напряженной, и каждое новое событие может кардинально изменить расстановку сил. Недавний удар ВС РФ по железнодорожному мосту в Одесской области привлек внимание экспертов, которые обсуждают его возможные последствия.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью NEWS.ru высказал мнение, что удар по железнодорожному мосту под Одессой может стать решающим моментом в ходе специальной военной операции. Он предположил, что после удара ракетами «Искандер» могли быть задействованы и другие средства, такие как беспилотники «Герань» и крылатые ракеты. Этот мост играет важную роль в транспортировке западной техники для украинских вооруженных сил, и его разрушение уже вызвало, как выразился эксперт, «визг и панику» на Украине.

Матвийчук положительно оценил удар по мосту, отметив, что это событие было ожидаемым и предсказывалось ранее. Хотя мост можно восстановить, он сомневается, что кто-то возьмется за это дело. Пресс-служба Воздушных сил Украины подтвердила, что был нанесен массированный удар, но Минобороны России эту информацию не комментировало.