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Cyan представила робота с антропоморфными движениями Orca I
Компания Cyan представила своего нового гуманоидного робота Orca I, который удивляет своими возможностями. Предварительная продажа начнется в этом году, а массовое производство запланировано на 2025-й.

Компания Cyan, ранее известная как Cyan Innovation, вчера представила гуманоидного робота Orca I. Этот универсальный робот поражает своей способностью выполнять сложные движения, такие как ходьба с прямыми коленями, лазание и повороты. Умеет заваривать кофе.

Одной из ключевых особенностей Orca I является использование большой языковой модели Natural, что позволяет роботу не только выполнять команды, но и взаимодействовать с людьми на эмоциональном уровне. Он способен выражать различные эмоции и управлять обеими руками, что добавляет ему человечности. Например, робот может радоваться или демонстрировать уныние в зависимости от контекста общения.

Cyan провела обширные исследования, чтобы создать высокоточные суставные модули и улучшить форму передачи суставов нижних конечностей. Это позволило реализовать технологию естественно изменяемой скорости ходьбы, что является настоящим прорывом для гуманоидных роботов. Кроме того, компания разработала собственные компоненты и базовое программное обеспечение, что обеспечивает полный контроль над функциональностью устройства.

Orca I также включает в себя уникальный дизайн «капли воды» на лице, который позволяет ему интегрировать различные элементы тела во время взаимодействия. Все суставы управляются комплексно, что позволяет роботу адаптироваться к эмоциям собеседника.

Предварительная продажа Orca I начнется в этом году, а массовое производство намечено на середину 2025 года. Робот имеет рост 145 см и весит 40,5 кг, что делает его компактным и удобным для использования. С 28 степенями свободы и максимальной нагрузкой на руку от 3 до 5 кг, Orca I способен выполнять широкий спектр задач.

Среди технологий, которые поддерживает робот, находятся 3D-лидар и камеры глубины, что позволяет ему эффективно ориентироваться в пространстве. Производитель обещает, что Orca I станет настоящим помощником в различных сферах, от домашнего использования до профессиональных задач.

#робототехника #инновации #cyan #orca i
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