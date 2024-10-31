Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Иран и Израиль на грани конфликта перед выборами в США
Иран намерен дать ответ на недавние атаки Израиля на свои военные объекты. Ожидается, что реакция Тегерана произойдет до президентских выборов в США.

Напряженность в отношениях между Ираном и Израилем достигла новой отметки. После недавних атак Израиля на иранские военные объекты высокопоставленные источники в Тегеране заявили о намерении дать «решительный и болезненный» ответ. Этот шаг, по прогнозам, произойдет в ближайшие дни, что добавляет масла в огонь и без того накаленной обстановки.

Израиль впервые открыто признал свои действия, что вызвало резкую реакцию иранских властей. Источник, близкий к правительству, отметил, что ответ Ирана станет окончательным, подчеркивая серьезность ситуации. В то же время, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее призывал к взвешенному подходу, указывая на необходимость не преувеличивать, но и не умалять значимость атак.

Ситуация обостряется не только на уровне военных действий. В США призвали Иран воздержаться от ответных мер, что подчеркивает международный интерес к конфликту. Неназванный израильский чиновник, комментируя угрозы Тегерана, заявил, что в случае ответного удара Иран столкнется с гораздо более серьезными последствиями.

Ключевым моментом остается временной фактор. Выборы в США, намеченные на 5 ноября, играют важную роль в политической игре. Многие эксперты полагают, что Иран может использовать этот момент для демонстрации силы, пытаясь повлиять на международные отношения и укрепить свои позиции на Ближнем Востоке.

#израиль #иран #ближний восток #конфликты #выборы в сша
+
Написать комментарий (0)
Турецкий уборщик вернул банку переведенные ему по ошибке полмиллиона долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
8
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
11
На БАМе российские железнодорожники побили советский рекорд по суточной укладке пути
2
Bloomberg раскрыл цепочку параллельного импорта, которая принесла РФ сотни миллионов долларов
5
Владельцам графических процессоров Nvidia рекомендовано обновить драйвер прямо сейчас
6
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
8
Турция представила свой самый большой военный корабль – авианосец Mugem
5
Ученые впервые засняли на камеру образование молекулы воды из воздуха
+
Показаны шесть типов анимации разблокировки отпечатков пальцев для Xiaomi ThePaper OS 2
4
Линус Торвальдс: 90% современного искусственного интеллекта является маркетингом
5
На «Уралвагонзаводе» заметили редкую модификацию Т-90А с мощным прицелом
+
В России завершилась комплексная модернизация трактора 6-го тягового класса Ростсельмаш 2400
+
Инженеры концерна "Калашников" завершили модернизацию тепловизоров "Маугли-2" и "Маугли-2М"
+
Инженеры из США нашли новый способ улучшить безопасность полетов, вдохновившись крыльями птиц
+
Xiaomi собирается отказаться от 8 ГБ ОЗУ в своих лучших телефонах, и причина искусственный интеллект
1
ВС РФ получат новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
1
В играх с трассировкой лучей Radeon RX 7900 XTX оказалась в 2 раза медленнее, чем GeForce RTX 4090
23
В России создан новый бронебойный патрон для АК-74М – испытания показали высокую эффективность
+
Фанаты GTA 6 обнаружили большой постер игры в офисе Rockstar North
+
На "Уралвагонзаводе" масштабировали производство танковых "мангалов"
1

Популярные статьи

Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
45
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
11
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
6
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
33
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
19
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
9
Распространяю влияние Installer-SH на все дистрибутивы Linux
3
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
3

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
08:49
Интелу конкретно не везёт с настольной графикой (про igpu не упоминаю). "Арки", в общем и целом, провалились. "Боевых магов", видимо, ждёт примерно тоже самое. А так хочется иметь третьего уверенного...
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
Ссу на рекламистов
08:47
Бубля, какого хера статья без рекламных ссылок? Мне что теперь не ссать на тебя? Не, один фиг получаешь порцию урины в свой кутылый еблет
Как не прогадать при покупке ноутбука, и на какие хитрости часто идут производители и продавцы
Михаил Авраменко
08:40
Санкции определённо им на пользу, так же как и Мерседесу.
Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в 2025 году с поддержкой трассировки путей
Михаил Авраменко
08:38
Ещё есть "плохие" иранские и северокорейские. А вот о других действительно ничего не слышно.
Microsoft заявила, что российские хакеры провели масштабные фишинговые атаки на правительство США
Егор Гришин
08:37
Очередной волшебный фанатик из зелёного лагеря, эти существа с логикой не дружат
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Waramagedon
08:35
А ты разве не видел зелю говорящего на английском? ))) переводчик с английского на английский? )))
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Кирилл Бурлаков
08:34
Очередное облизывание очередного смартфона. Как будто прорыв какой то в технологиях, а всего то лишь чуть мощнее процик.
Технические характеристики смартфона POCO F7 Pro
Нивхурил
08:33
Фотки бухого Петровича на пляже в Адлере, это важная бигдата ?
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
bzun
08:31
Один хрен их украинцы разбивают
NYT: Зеленский был ошеломлен, получив отказ на передачу дальнобойных ракет Украине
Виталий Карпов
08:31
Месяца два пользуюсь огонь... Так то вообще в инет выходить глупая затея
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем