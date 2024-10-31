В ближайшие годы центры обработки данных, работающие на основе искусственного интеллекта, значительно увеличат потребление электроэнергии. Ожидается, что к 2026 году этот спрос вырастет более чем в два раза, став серьезным вызовом для мировой энергетической системы.

В последние годы мир наблюдает за стремительным ростом центров обработки данных, которые активно используют технологии искусственного интеллекта. Эти мощные вычислительные комплексы становятся неотъемлемой частью современного общества, обеспечивая работу множества онлайн-сервисов и приложений. Однако за этим прогрессом скрывается серьезная проблема: потребление электроэнергии. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2022 году центры обработки данных потребляли от 240 до 340 тераватт-часов, что составляет до 1,3% от общего мирового потребления.

С каждым годом нагрузка на электросети растет, и это связано не только с центрами обработки данных. Криптовалюты, электромобили и системы охлаждения также вносят свой вклад в увеличение спроса на электроэнергию. В 2023 году потребление энергии этими технологиями достигло нового рекорда, и, по прогнозам, к 2026 году оно может удвоиться, составив от 620 до 1050 тераватт-часов.

Несмотря на технологические достижения, такие как современные графические процессоры Nvidia, которые повышают эффективность, этого недостаточно для компенсации растущих потребностей.