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Посадочный модуль "Казачок" вернулся в Россию после миссии ExoMars-2022
Спускаемый модуль "Казачок" из миссии ExoMars-2022 вернулся в Россию после отмены запуска второй части проекта. Этот совместный проект России и Европы включал в себя орбитальный зонд и марсоход, которые продолжают исследовать планету.

Космические исследования продолжают удивлять нас своими открытиями, однако не все проекты завершаются успешно. Совсем недавно спускаемый модуль "Казачок", который должен был стать частью миссии ExoMars-2022, вернулся в Россию. Этот проект, объединяющий усилия России и Европы, столкнулся с трудностями, которые стали причиной отмены его второй части.

Спускаемый модуль "Казачок" вернулся на родину, о чем сообщила пресс-служба Роскосмоса. Этот модуль должен был стать частью амбициозной миссии ExoMars-2022, которая включала в себя не только "Казачок", но и марсоход "Розалинд Франклин", а также орбитальный зонд "ЭкзоМарс-TGO". Последний успешно добрался до Марса в 2016 году и продолжает собирать данные о составе атмосферы планеты.

Однако запуск второй части миссии, включая "Казачок", отменили в начале 2022 года. Это решение приняла европейская сторона, и причиной стали события на Украине, что привело к значительным изменениям в международном сотрудничестве в области космических исследований. Несмотря на этот поворот событий, орбитальный зонд остается активным и продолжает выполнять свои задачи по изучению Марса, предоставляя важную информацию о его атмосфере.

#марс #роскосмос #космические исследования #казачок #exomars
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