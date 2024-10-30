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Activision анонсировала старт первого сезона Call of Duty: Black Ops 6
Activision объявила, что первый сезон Call of Duty: Black Ops 6 стартует 14 ноября. Игроки смогут насладиться множеством новых карт, режимов и обновлений, включая возвращение культовой Nuketown.

Компания Activision с нетерпением ждет начала первого сезона своей новой игры Call of Duty: Black Ops 6. Дата старта запланирована на 14 ноября, и разработчики обещают игрокам обилие бесплатного контента. В блоге компании подробно рассказали о том, что именно ждет фанатов.

Первый сезон принесет новые многопользовательские карты и режимы, которые добавят разнообразия в игровой процесс. Одной из главных новинок станет карта Зомби, которая порадует любителей этого популярного режима. Кроме того, игроки смогут исследовать новую карту Warzone под названием Area 99, расположенную в пустыне Невада. Это место наполнено секретами и необычными локациями, включая завод по сборке манекенов и другие интересные объекты, которые отсылают к культовой Nuketown.

Особое внимание стоит уделить новому игровому режиму Infected, который уже доступен. В этом режиме один игрок превращается в зомби и начинает заражать остальных, пока не останется ни одного выжившего или не истечет время. Такой подход добавляет элемент напряжения и стратегии в игру.

Возвращение оригинальной карты Nuketown, созданной в 2010 году, также стало значимым событием. Она появится в обновленном виде с улучшенной графикой, что привлечет как новых игроков, так и ветеранов серии. Activision обещает, что этот сезон станет настоящим праздником для поклонников франшизы, предлагая множество возможностей для исследования и веселья.

#activision #анонс #call of duty #видеоигры #black ops 6
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Call of Duty: Black Ops 6 стала самой успешной игрой серии за последние 10 лет
В зомби-режиме Call of Duty 2025 появятся знакомые персонажи и новые карты
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